Martedì 15 Marzo 2022, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 14:50

L'iniziativa dei tre premier ha il grande merito di portare ulteriore attenzione su questa guerra. Non bastano le sanzioni. Non bastano le armi. Servono anche gesti simbolici, che facciano capire al mondo che è necessario fare tutto il possibile per fermare il massacro in corso. Questi politici, oggi, rischieranno in prima persona le loro vite per lanciare un messaggio di pace e trasmettere al presidente Zelensky la vicinanza dell'Unione Europea. Non è poco. Kiev è sotto bombardamenti indiscriminati da giorni e gli obiettivi da tempo non sono più soltanto quelli militari. Bene, oggi loro saranno lì. Sotto le bombe. Senza paura. E tutti noi dovremmo semplicemente dire loro grazie.

di Gianluca Perino