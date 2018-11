La patata al forno è poco cotta, lui la prende a forchettate in testa: arrestato

Una patata al forno poco cotta proprio non la poteva digerire. Così, preso dalla rabbia, avrebbe cominciato a pugnarla in testa a colpi di forchettate. Questa è l’accusa che ha portato all’arresto di Kenneth David Crumpton jr., un 36enne di Jacksonville, in Florida.



Secondo i media locali l’uomo (che comunque ha negato il gesto) ha colpito ripetutamente alla testa la vittima, la donna che gli aveva preparato il manicaretto.



Lei, colpevole di aver tirato fuori troppo presto le patate dal forno, ha avuto più segni da ferite sulla testa ma, secondo il verbale della polizia, ha rifiutato i trattamenti sanitari. Ultimo aggiornamento: 17:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA