Olga Bigar, la "strega" eroina della resistenza ucraina: «Posso dare fuoco al cielo»

Olga Bigar, 31 anni, meglio conosciuta come “witch”, la strega, è diventata un’eroina della resistenza ucraina. La giovane donna, con un passato da avvocato, è entrata come volontaria nell’esercito lo scorso anno e, con un seguito su TikTok di oltre 120.000, è diventata un simbolo del conflitto.

Non solo come una delle 60.000 donne soldato ucraine, ma anche della difesa di migliaia di civili che si sono iscritti a combattere senza esitazione. Oggi infatti è comandante di un plotone di mortai della 241a brigata delle forze di difesa territoriale. «Quando mi chiedono da dove deriva il mio soprannome, rispondo che me l’hanno dato perché posso dare fuoco al cielo», ha raccontato. Dopo essersi arruolata il giorno dopo che la Russia ha lanciato il suo attacco lo scorso anno, Bigar è stata successivamente costretta alla dura battaglia per Bakhmut, guadagnandosi una feroce reputazione sul fronte più sanguinoso della guerra. Intervistata da Insider, ha descritto come la guerra l'ha trasformata da avvocato civile a combattente esperto alla guida del suo plotone.

Quindici mesi fa, infatti, Bigar viveva una vita molto diversa, come avvocato e studente di dottorato a Kiev. In passato aveva lavorato con le agenzie di sicurezza dello stato su questioni legali e si era offerta volontaria per aiutare a identificare le posizioni russe nel Donbass. Cresciuta proprio nella regione del Donbass, Bigar era stata «estremamente traumatizzata psicologicamente» dall'operazione della Russia nel 2014. «Stavano conducendo atrocità nella nostra regione fingendo di essere solo civili», ricorda. «E non potevo lamentarmi perché tutto doveva sembrare un conflitto civile, cosa che non era».

L'arruolamento

Il 24 febbraio dello scorso anno, giorno in cui è iniziata l'invasione russa su vasta scala, si è immediatamente diretta ad arruolarsi, insieme alla madre e al fratello minore. E la fila di volontari era così lunga che erano dovuti tornare il giorno dopo per iscriversi. Alla guida di un gruppo di uomini, è stata addestrata mentre contemporaneamente formava reclute più giovani. E a causa dell'avanzata russa, «abbiamo ricevuto il nostro primo addestramento in battaglia». «Ci siamo allenati freneticamente nelle foreste, creato nuovi campi di addestramento, utilizzato edifici abbandonati», ha detto, aggiungendo che personale esperto sia dall'Ucraina che dal Regno Unito controllava regolarmente i loro progressi. Pensare e agire rapidamente è stata la chiave per frenare uno dei famigerati attacchi del gruppo Wagner, mentre le forze russe bombardavano l'Ucraina all'inizio del 2023, ha detto Bigar.