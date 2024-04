Naufraghi salvati grazie alla scritta “help” sulla spiaggia con foglie di palma: i tre pescatori su un atollo del Pacifico per 9 giorni

Un episodio che sembra uscito direttamente da un film di avventura: tre pescatori, dispersi su un atollo della Micronesia, nell'Oceano Pacifico, sono stati tratti in salvo grazie alla scritta “help” tracciata sulla spiaggia con delle foglie di palma, che è stata fortunatamente avvistata da un aereo della Marina degli Stati Uniti. È stato grazie a questo ingegnoso espediente che l'operazione di salvataggio ha avuto un lieto fine. Un episodio simile ha avuto luogo, sulla stessa isola, 4 anni fa.

La scomparsa

I protagonisti di questa vicenda sono tre esperti pescatori, tutti di circa 40 anni, che la domenica di Pasqua si sono allontanati dall'isola di Polowat, in Micronesia, per una battuta di pesca.

Tuttavia, i tre non hanno fatto ritorno nei tempi stabiliti e i familiari, preoccupati per la prolungata assenza, hanno contattato le autorità di Guam, un territorio non incorporato degli Stati Uniti nel Pacifico. Immediatamente, la Guardia Costiera americana ha iniziato le operazioni di ricerca.

Il naufragio

A quanto sembra, il motore della loro barca (un motoscafo fuoribordo) ha subito un danno per via di una mareggiata e i tre uomini sono rimasti bloccati per oltre una settimana sull'atollo di Pikelot, un isolotto disabitato distante circa 670 km da Guam. Durante questo periodo, sono sopravvissuti nutrendosi di noci di cocco e bevendo l'acqua di un pozzo presente sull'isola. Prima di poter chiedere aiuto la radio si è scaricata e a quel punto l'unica soluzione è stata quella di tracciare la scritta “help” con le foglie di palma.

Il salvataggio

Dopo giorni di incessanti ricerche, un aereo della Marina americana, partito da una base in Giappone, è riuscito a individuare la scritta “help” ben visibile sulla sabbia. L'equipaggio ha immediatamente lanciato ai naufraghi degli zaini di sopravvivenza e una radio, in attesa dell'arrivo di una nave della guardia costiera. I tre uomini sono stati poi recuperati e messi in salvo il 9 aprile.