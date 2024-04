Nato, nuove esercitazioni militari lungo il corridoio di Suwalki: coinvolti 1500 soldati di Lituania e Polonia

Difendere il corridoio di Suwalki. Questo l'obiettivo delle nuove esercitazioni militari di Lituania e Polonia, iniziate oggi sul territorio di circa 100 chilometri che divide Kaliningrad dal confine bielorusso. L'addestramento, a cui partecipano anche truppe di supporto appartenenti ad altri Paesi membri della Nato, è stato pianificato congiuntamente nel 2022 dalle autorità polacche e lituane e coinvolgerà circa 1.500 soldati e centinaia di unità mobili.

Il corridoio di Suwalki

Noto anche come "breccia di Suwalki​", il corridoio di Suwalki​ è un lembo di terra quasi disabitato lungo circa 65 chilometri posto a cavallo del confine tra Lituania e Polonia.

Diventato una rotta commerciale di grande importanza strategica per il collegamento tra l'oblast' di Kaliningrad, exclave russa, e la Bielorussia, il corridoio riveste una posizione importante dal punto di vista militare, geopolitico ed economico da quando la Polonia e i Paesi baltici hanno lasciato rispettivamente il Patto di Varsavia e l'URSS per poi aderire alla NATO e all'Unione europea. Considerato il "tallone d'Achille" della Nato da quando la Lituania, l'Estonia e la Lettonia hanno lasciato il blocco sovietico, in caso di conquista da parte della Russia potrebbe fungere da cuneo tra la Polonia e i tre Stati Baltici, che verrebbero così isolati dalla Nato e dalla stessa Polonia. Un fatto, questo, che ha fatto aumentare le tensioni tra la Russia e l'Alleanza Atlantica dopo la conquista della Crimea da parte di Mosca nel 2014. Tensioni cresciute ulteriormente dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022, e che hanno portato nella primavera dello stesso anno la Nato e la Lituania a rafforzare la presenza militare nell'area del corridoio, e poi l'Unione europea nel giugno 2022 a bloccarne l'utilizzo, impedendo il passaggio via terra da e per Kaliningrad, come conseguenza delle sanzioni imposte alla Russia per invasione dell'Ucraina.

Le esercitazioni

Un fatto, questo, che ha portato la Lituania e la Polonia ad organizzare una nuova esercitazione militare, iniziata oggi proprio nei pressi del corridoio di Suwalki. A partecipare, oltre ai soldati dei due paesi, anche truppe di supporto appartenenti ad altri Paesi membri della Nato, per un totale di circa 1.500 soldati e centinaia di unità mobili. L'esercitazione ha come obiettivo il coordinamento sul campo della difesa nel corridoio di Suwalki. «I partecipanti alle esercitazioni avranno il compito di addestrare il quartier generale a livello di brigata nella pianificazione e direzione delle operazioni militari difensive in interazione con le unità degli alleati della NATO». Così una nota dell'esercito lituano.