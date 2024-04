La Russia e il piano per conquistare (e trasformare) Kharkiv in una zona "cuscinetto"

Kharkiv è la seconda città dell'Ucraina, si trova nel Nord-Est del Paese, non lontano dal confine con la Federazione russa e negli ultimi mesi ha visto aumentare i bombardamenti ordinati dal Cremlino che stanno causando distruzione e vittime tra i civili. Ma il bilancio di sofferenze imposte agli ucraini potrebbe essere molto più drammatico nei prossimi mesi perché per la prima volta il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha confermato che Vladimir Putin vuole occupare l'area di Kharkiv.

Le difficoltà

Che i russi puntassero sulla città era evidente dai recenti attacchi, ma diversi analisti avevano fatto notare: prendere Kharkiv non solo causerebbe molte perdite anche tra i soldati russi (ma di questo Putin ha dimostrato di non preoccuparsi troppo), ma si traformerebbe in una operazione molto complessa per le previdibili difficoltà, una volta conquistata, nel controllarla, mantenere l'ordine, governare in quella che in caso di attacchi violenti si trasformerebbe in un cumulo di macerie.

Lavrov ora ha confermato che comunque Putin vuole annettersi anche Kharkiv, a dimostrazione che non c'è alcuna volontà di trattare a Mosca come invece sostiene chi riversa in modo miope tutte le responsabilità sul proseguimento del conflitto sull'Occidente.

La zona sanitaria

Ha detto Lavrov nel corso di una intervista radiofonica: «Kharkiv ha un ruolo importante» nei piani del presidente russo Vladimir Putin di creare una "zona sanitaria" smilitarizzata per proteggere le regioni di confine russe dagli attacchi ucraini».

I timori di Kiev

Già il mese scorso il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato a Ukrinform che non poteva ignorare le notizie sui piani della Russia di attaccare Kharkiv: «Stiamo realizzando un complesso di lavori per fortificare territori e posizioni, installando un complesso sistema di recinzioni e pianificando l'impiego delle nostre truppe in caso di tali azioni».

L'analisi

Scrive Isw (Institute for the study of war), un think tank americano: «Lavrov ha affermato che Putin ha detto molto chiaramente che le forze russe devono spingere la linea del fronte abbastanza lontano in Ucraina – che Lavrov definisce esplicitamente come nell’oblast di Kharkiv – per posizionare gli insediamenti russi fuori dal raggio d’azione dell’Ucraina. Questo requisito è una definizione molto vaga che potrebbe includere l’intero territorio ucraino fintanto che esiste uno stato ucraino indipendente ed è disposto a difendersi».