Corridoio di Suwalki, la Polonia superpotenza della Nato: tank e lanciarazzi nella più grande parata degli ultimi decenni

La più grande parata militare degli ultimi decenni. Non è un caso, per la Polonia, che sia arrivata proprio in questo momento, quando al confine con la Bielorussia, nel corridoio di Suwalki, aumentano le tensioni. Il ministero della Difesa polacco ha affermato che la celebrazione della Giornata dell'esercito polacco hanno messo in mostra 200 unità di equipaggiamento militare polacco e straniero, 92 aerei e 2.000 soldati.