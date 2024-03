Mercoledì 27 Marzo 2024, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:51

La Lettonia sente il peso della minaccia russa ai propri confini. Il lato est dell'Europa è naturalmente quello più esposto alle mire espansionistiche di Putin, che dopo l'Ucraina potrebbe allargare il conflitto portandolo a uno scontro con i paesi Nato in una escalation che trascinerebbe l'intero vecchio continente in guerra. Per questo motivo il presidente lettone Edgars Rinkevics in un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times” chiede con forza nuove truppe invitando l'Unione europea a discutere la reintroduzione del servizio militare obbligatorio. «La questione della coscrizione militare deve essere discussa seriamente», ha affermato il capo dello Stato lettone.

La Lettonia teme la minaccia russa: «Servono nuove truppe Nato, leva obbligatoria in tutta Europa»

Le spese militari

Secondo Rinkevics, la leva obbligatoria è necessaria per far fronte alle carenze di personale nelle forze armate dei Paesi europei, nonostante il fatto che i vertici militari preferiscano «truppe pienamente professionali». Non solo, Rinkevics sostiene come si debba «tornare alle spese della Guerra Fredda». In tal senso si è espresso anche il presidente estone Alar Karis sottolineando la possibilità di introdurre una tassa speciale per finanziare la crescente spesa militare dei Paesi europei arrivando al livello degli Stati Uniti.

Il sostegno alla Moldavia

«La Lettonia sostiene e continuerà a sostenere l'integrazione nel minor tempo possibile della Moldavia nell'Unione europea e fornirà tutto l'appoggio politico e pratico perché ciò avvenga». Ha affermato il presidente lettone nel corso dell'incontro avvenuto a Riga, con il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu. Parole analoghe sono state pronunciate dalla presidente del Parlamento lettone, Daiga Mierina, che ha sottolineato come la Lettonia intenda collaborare all'implementazione degli strumenti necessari per rafforzare la resilienza della Moldavia agli attacchi ibridi di Mosca e alla manipolazione dell'informazione. Mierina ha fatto notare che ciò risulta fondamentale perché la democrazia moldava possa adeguarsi agli standard europei e il processo di integrazione europea possa avvenire con successo e in tempi ristretti.