Domenica 21 Aprile 2024, 17:14

La nave d'appoggio russa per la flotta del Mar Nero «Kommuna» ha preso fuoco oggi nel porto di Sebastopoli grazie alle azioni delle forze navali delle forze armate ucraine. Lo annuncia il presidente della Marina ucraina, il capitano Dmitry Pletenchuk, in un commento a Ukrainskaya Pravda. «Questo evento è avvenuto con la partecipazione diretta della Marina delle forze armate ucraine. La natura del danno alla nave è in fase di chiarimento, ma secondo le informazioni preliminari, la nave non è più pronta a svolgere i compiti», afferma.

Ukraine struck at the Russian salvage ship Kommuna of the Black Sea Fleet in temporarily occupied Sevastopol, Crimea pic.twitter.com/OVFyLT8Tf8 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) April 21, 2024

Le caratteristiche

Le navi ausiliarie della Marina sono generalmente trascurate dagli osservatori occasionali. La nave da salvataggio Kommuna ha una lunga e a volte illustre carriera. Oggi ha 110 anni e si trova in servizio attivo nella guerra tra Russia e Ucraina.

Lunghezza: 96 m (315 ft)

Larghezza: 18,57 m (60 ft)

Pescaggio: 3,65 m (12 ft)

Propulsione: 2 motori diesel Felser a 6 cilindri da 600 hp (447 kW)

Equipaggiamento: 99

Sommergibili: 1 x Progetto 1855 classe Priz DSRV

Le operazioni

Fu originariamente impostata a San Pietroburgo come Volkhov nel 1912. Come altri progetti simili dell'epoca, la sua missione era quella di salvare i sottomarini affondati. Lo fece almeno due volte nel 1917, sollevando imbarcazioni russe affondate. Tra un salvataggio e l'altro, servì anche come tender per sommergibili.

Dal punto di vista progettuale, si ispirò molto alla nave di salvataggio tedesca SMS Vulkan. Aveva due telai di sollevamento tra gli scafi del catamarano, in modo da poter sollevare un sottomarino o altri oggetti. Le estremità della nave erano unite per creare un effetto "moon-pool".

Rispetto alla Vulkan, la Nave Russa non era solo più lunga e aveva un dislocamento molto maggiore. Aveva anche un impianto di sollevamento più esteso.

Sebbene i catamarani di salvataggio e le navi di soccorso siano insoliti, e la Kommuna è oggi unica, ce ne sono stati altri. La SMS Vulkan della Marina Imperiale Tedesca è stata l'ispirazione, e anche la USS Pigeon (ASR-21) della Marina degli Stati Uniti è simile. L'idea di una gru a cavalletto che si solleva tra gli scafi dei catamarani è intrinsecamente sensata.