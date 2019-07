Presentatrice tv muore a 35 anni: incidente con lo scooter elettrico contro un camion

Presentatrice tv e star di YouTube, Emily Hartridge è morta ieri all'età di 35 anni in seguito a un incidente con lo scooter elettico. Si è schiantata, per cause ancora da chiarire, contro un camion nella zona sud di Londra. La morte della donna, molto conosciuta in Gran Bretagna, è stata annunciata attraverso un post sulla sua pagina Instagram.

«Ciao a tutti - si legge - questa è una cosa orribile da dire su Instagram ma sappiamo che molti di voi si aspettavano di vedere Emily oggi e questo è l'unico modo per contattarvi tutti insieme. Emily è rimasta coinvolta in un incidente di ieri ed scomparsa. La amavamo tutti e non sarà mai dimenticata».



Parole che hanno commosso i suoi follower. Tantissimi i commenti, anche di personaggi dello star system britannico, scioccati dalla notizia. Nei suoi show ha intervistato alcuni grandi nomi come Hugh Jackman, Amanda Seyfried e Eddie Redmayne. Nella sua carriera tra tv e social aveva anche intrapreso il ruolo di personal trainer.

Ultimo aggiornamento: 23:39

