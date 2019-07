Incidente ad Alcamo, morti fratellini di 9 e 13 anni: padre grave, il giallo del video su Facebook

Tragico incidente ad Alcamo dove hanno perso la vita due fratellini di 13 e 9 anni: si tratta di Francesco e Antonino Provenzano. L'incidente è avvenuto sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Antonino, il più piccolo era stato trasportato in neuro-rianimazione all'ospedale Villa Sofia, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il padre Fabio Provenzano sta per essere trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia. Su Facebook Fabio ha postato un video mentre si trova alla guida. Si vede la sua faccia poi tutto nero e nulla più.

Francesco Provenzano, il bambino di 13 anni morto

L'incidente ha coinvolto la Bmw 320 guidata da Fabio. L'auto si è ribaltata per cause ancora da accertare e la famiglia sarebbe stata sbalzata al di fuori del veicolo. Francesco è morto sul colpo. Sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale, personale Anas, e i Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i primi soccorsi. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Alcamo. Fabio Provenzano, l'uomo al volante e padre della vittima, ha un negozio di ortofrutta a Alcamo. Sulla sua bacheca Facebook, il video in diretta pubblicato nella notte sotto al quale stanno cominciando ad apparire messaggi di cordoglio di quanti conoscono la famiglia.

