Auto sbuca dalla strada laterale, Lucio la centra in pieno con la Ducati e muore a 40 anni

Incidente mortale in via Magnadola a Chiarano, in provicnia di Treviso. Coinvolte un'auto e una moto Ducati, il sinistro è avvenuto intorno alle 12.30. La vittima è un 40enne, Lucio Eder Zuanazzi, originario del Brasile ma residente da tempo a Chiarano, in provincia di Treviso. Alla base dell'evento il probabile contatto del mezzo a due ruote con un'automobile proveniente da una strada laterale, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il motociclista, proiettato nel fossato laterale, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori del Suem.

Ultimo aggiornamento: 19:13

