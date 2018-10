Ex miss Iraq minacciata dai terroristi fugge in Giordania: «Ho paura che mi uccidano»

Dopo le ripetute minacce di morte da parte di «gruppi terroristici», la modella Shayma Qasim, ex miss Iraq, ha deciso di lasciare il paese di origine e rifugiarsi in Giordania. La 23enne ha preso la decisione di fuggire a seguito della morte di Tara Faris, sua amica e collega assassinata a Baghdad nei giorni scorsi da non meglio precisati uomini armati.



Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attraverso il suo profilo social, Shayma Qasim ha annunciato di aver lasciato l'Iraq per paura di subire lo stesso destino dell'amica. Qasim è in Giordania e non sa se rimarrà nel regno hascemita o se andrà in un altro Paese. L'uccisione di Faris era seguita all'assassinio di altre due donne, note per la loro celebrità e coinvolgimento nel campo della moda, uccise ad agosto.