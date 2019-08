Migranti, allerta nuovo naufragio nel Mediterraneo: «Barca capovolta al largo della Libia»

Un pescatore ci ha riferito di una barca capovolta davanti alle coste della Libia . Ha detto di aver salvato tre persone ed aver visto molti cadaveri. I superstiti hanno detto che a bordo c'erano più di cento persone. In questo momento non siamo in grado di verificare questa informazione, ma temiamo sia avvenuta un'altra tragedia di massa»: lo scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa.