Open Arms, l'appello di Chef Rubio: «Fate attraccare la nave subito!»

«Fate attraccare Open Arms subito!» È l'appello lanciato via Twitter da Chef Rubio, all'anagrafe Gabriele Rubini, ex rugbista, attualmente cuoco e conduttore di trasmissioni televisive dedicate al cibo.

Come fate a non credere apriori a queste cose disumane? Come potete convincervi delle stronzate che vi raccontate? Come potete odiare così tanto la vita e chi cerca la felicità che voi non potrete mai comprendere? Fate attraccare @openarms_fund subito! https://t.co/hYEbj4xsUU

— Chef Rubio (@rubio_chef) 18 agosto 2019