Lampedusa, la Guardia costiera salva 37 migranti a sud-est dell'sola

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 Nelle immagini il soccorso eseguito in data odierna dalla motovedetta SAR CP 324 della Guardia Costiera italiana a sud-est di Lampedusa. L’equipaggio dell’unità navale della Guardia Costiera ha tratto in salvo i 37 migranti che erano in balia delle onde a bordo di una piccola imbarcazione in legno di circa 7 metri. / Guardia Costiera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev