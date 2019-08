Open Arms: «Italia e Spagna diano i mezzi per garantire lo sbarco»

«Se davvero un accordo è stato trovato, è indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro». Lo dice la Open Arms riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca, in Spagna. «Che la Spagna e l'Italia si assumano finalmente la responsabilità di fornire assistenza e un porto sicuro alle 107 persone a bordo della nostra nave» sottolinea la ong in una lunga nota in cui ricostruisce tutta la vicenda.

«Ora, dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, decisione che ci appare del tutto incomprensibile - sottolinea la ong -. Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli stati europei stanno chiedendo a una piccola ong come la nostra, di affrontare 590 miglia e 3 giorni di navigazione, in condizioni metereologiche peraltro avverse, con 107 persone stremate a bordo e 19 volontari e volontarie molto provati che da più di 24 giorni provano a garantire quei diritti che l'Europa nega».



Di qui la richiesta a Italia e Spagna «di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro». «È urgente porre fine subito a questa situazione disumana inaccettabile - conclude Open Arms - che le persone che abbiamo salvato in mare sono costrette a vivere».

