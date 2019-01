Migranti, l'Unhcr: un altro naufragio con 53 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro naufragio con 53 morti è avvenuto nei giorni scorsi. Lo riferisce l'Unhcr (l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che cita notizie diffuse da ong, secondo cui la tragedia di migranti si è verificata nel Mare di Alborán, nel Mediterraneo occidentale, fra la Spagna e il Marocco.LEGGI ANCHE 117 vittime nel Mediterraneo. I superstiti: «Meglio morti che la Libia» LEGGI ANCHE Sea Watch salva 47 migranti in mare «È stato riferito che un sopravvissuto - afferma l'Unhcr - dopo essere rimasto in balia delle onde per oltre 24 ore, è stato soccorso da un peschereccio e sta ricevendo cure mediche in Marocco. Per diversi giorni navi di soccorso marocchine e spagnole hanno effettuato le operazioni di ricerca dell'imbarcazione e dei sopravvissuti, senza risultati».