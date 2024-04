Memphis, sparatoria alla festa di quartiere: 2 morti e 14 feriti.

A Memphis, nello Stato del Tennessee, due persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite sabato sera in una sparatoria durante una festa. Lo ha reso noto la polizia locale. Secondo le autorità, alla festa, nel parco di Orange Mound, c'erano 200-300 persone. Secondo informazioni preliminari, la festa non era stata autorizzata. La polizia non ha effettuato ancora alcun arresto, ma ritiene che a sparare siano state due persone.

I video

La polizia ritiene che almeno due persone abbiano aperto il fuoco durante l'evento, ha detto il capo della polizia di Memphis, CJ Davis. Non è chiaro cosa abbia portato alla violenza e le indagini restano in corso. Preziosi i video girati dai presenti in cui sono stati immortalati gli attimi di terrore: i filmati sono ora al vaglio della polizia per identificare i responsabili.