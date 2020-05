Graceland, la casa di Elvis Presley a Memphis, riaprirà i battenti al pubblico il 21 maggio ammettendo il 25 per cento della capacità di pubblico rispetto a prima dell’emergenza Coronavirus.



«Gli ospiti avranno l'oportunità unica di camminare sulle orme di Elvis come mai prima d'ora», si legge in un comunicato della casa-museo in Tennessee che si autodefinisce «la dimora più conosciuta in America dopo la Casa Bianca».