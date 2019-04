Meghan Markle ha partorito? Social scatenati: «Gravidanza più lunga della storia»

La gravidanza di Meghan Markle è ormai agli sgoccioli. Tutto il Regno Unito - e non solo - attende con il fiato sospeso il lieto annuncio da parte dei duchi di Sussex. Voci sulla nascita del royal baby si susseguono da giorni, ma ancora nessun comunicato ufficiale è arrivato da parte della famiglia reale. E intanto i social, oltre a diffondere notizie più o meno credibili su Meghan e Harry, sono diventati il teatro di una serie di commenti a dir poco esilaranti sulla misteriosa gravidanza della duchessa di Sussex. Battute, meme e gif sul tema stanno letteralmente spopolando su Twitter, un modo forse per esorcizzare un'attesa che per molti sta diventando snervante.

«Chi è incinta da 2 anni e partorisce tutti i giorni? Meghan Markle» scherza qualcuno, mentre un altro utente definisce quella della duchessa «la gravidanza più lunga della storia». Sempre su Twitter c'è chi scrive «qualcuno mi avvisi quando nasce il royal baby, grazie», o chi immagina uno scenario futuristico in cui «le presidenziali USA saranno tra il figlio di Chiara Ferragni e quello di Meghan Markle». Quando ci sono loro di mezzo tutto diventa un caso mediatico, ma la nascita del primogenito dei duchi di Sussex sta diventando qualcosa di più. Tutto il mondo sta con i fari puntati sul Regno Unito, in attesa di un annuncio ormai davvero imminente.



