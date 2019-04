Meghan Markle ha già dato alla luce il royal baby? La verità dall'esperto della Royal Family

LONDRA - Meghan Markle ha già partorito il royal baby? Ecco la verità. Chris Ship, giornalista inglese che lavora per ITV News, ha svelato cosa ci sarebbe di vero dietro la notizia della nascita del figlio dei duchi di Sussex. Come riporta il Mirror, secondo il giornalista esperto della casa reale, Meghan Markle non avrebbe ancora dato alla luce il piccolo. Quindi le notizie su una presunta nascita segreta sarebbero false. In ogni caso, il lieto evento potrebbe essere da un giorno all'altro.

«Tutto quello che possiamo dire - ha spiegato il giornalista - è che la nascita è imminente. Penso che come nazione ci aspettiamo che i reali condividano le notizie sul royal baby con noi. Tuttavia, come sappiamo, Harry e Meghan hanno deciso di mantenere privato l'evento. Il parto non sappiamo se sarà in casa, pensiamo che ci proverà, ma non siamo sicuri che lo sia. Anche se andrà in ospedale non ci avvertiranno. Non ci sarà il circolo mediatico. E sarà diffusa una foto qualche giorno dopo. Tutto molto controllato, molto organizzato dagli stessi Sussex».

Ultimo aggiornamento: 17:03

