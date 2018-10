«Togliete i giochi dall'Happy Meal». La bizzarra richiesta di un ministro a McDonald's

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta giocattoli di plastica neglidi. Questa la richiesta di, ministro dell'ambiente in Inghilterra. La motivazione è la seguente: i bambini giocano con il giocattolo solo per cinque minuti, ma servono cinque secoli a quella stessa plastica per biodegradarsi. L'invito della Coffey rientra nell'ambito della campagna del ministero dell'ambiente inglese sulla riduzione dell'utilizzo della plastica monouso.McDonald's ha così replicato: «La riduzione dell'uso della plastica è una questione molto importante per noi. Ci stiamo impegnando molto per dare il nostro contributo e vogliamo essere parte della soluzione. Per esempio, abbiamo già sostituito le cannucce di plastica con cannucce di carta». Per quanto riguarda i giochi degli Happy Meal il colosso statunitense ha commentato: «Quei giocattoli danno tanto divertimento ai bambini nei nostri ristoranti, ma sappiamo che ci giocano per molte ore anche a casa». Insomma, i bambini di tutto il mondo possono stare tranquilli: nonostante la richiesta del ministro, i giochi dell'Happy Meal non sono a rischio.