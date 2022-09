Pechino sfida Washington con il cacciatorpediniere Type 055. Ma la Marina Usa resta la più potente

Con oltre 355 navi nella sua flotta, la Cina ha la marina militare più grande al mondo. Questo secondo quanto affermato nel rapporto del 2021 dall'Istituto navale degli Stati Uniti.

Cina-Vaticano, a Hong Kong inizia il processo (politico) al cardinale Zen: silenzio imbarazzato del Papa

La marina cinese supera quella americana

Gli Stati Uniti, il principale rivale economico e militare della Cina, si piazza dietro il competitor orientale in questa particolare classifica. La marina a stelle e strisce puo contare "solo" 296 navi, secondo quanto stabilisce il rapporto del 2022 del Center for Strategic and International Studies. Ma, nonostante differisca di qualche unità, la "U.S.Navy" viene comunque considerata la più potente al mondo, data la sua presenza nei mari internazionali, le proprie partenership militari e chiaramente l'avanzata tecnologia.

La Cina, tuttavia, è determinata a costruire un esercito di livello mondiale in grado di combattere e vincere guerre. Pechino ha infatti intenzione di continuare a espandere la sua forza navale nonostante la flotta di Xi Jinping sia già in testa in termini di dimensioni. Il Congressional Research Service (Servizio di Ricerca del Congresso americano) prevede che la flotta del Paese crescerà fino a 400 navi entro il 2025 e 425 entro il 2030. Lobiettivo principale per cui la Cina ha rafforzato la sua marina negli ultimi dieci anni, è stato per incrementare la sua presenza militare intorno a Taiwan, secondo un rapporto di marzo del Japan Times. Il rapporto affermava che «l'aumento delle capacità delle navi da guerra cinesi come i cacciatorpediniere è fondamentale per i piani militari del Paese».

Proprio i cacciatorpedinieri sono il cuore pulsante della marina cinese. Sono ben 41 le navi da guerra attive. Tra questi il "Type 055" il più grande e costoso della flotta.

Putin e il nuovo piano, arruolati a forza disabili e alcolisti. «Ma la mobilitazione sarà un flop»

"Type 055"

La China State Shipbuilding Corp. (uno dei produttori principali di armi cinese) ha iniziato a costruire la sua nave più grande, la "Type 055", nel 2014, entrata poi in servizio nel 2020. A causa della sua potenza di fuoco a lungo raggio, è stata descritto come "la nave da guerra più potente del mondo", attualmente la flotta orientale è dotata di ben 6 di queste navi. La marina cinese ha già fatto sapere di avere in cantiere un progetto che porterà a dotare la flotta di ben 16 cacciatorpedinieri "Type 055". Ognuna di queste navi costa circa 6 miliardi di yuan cinesi, 920 milioni dollari, secondo il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post" .

Alcuni esperti però considerano questa nave da guerra coma la seconda più potente del mondo dopo i cacciatorpediniere di classe Zumwalt della Marina degli Stati Uniti, questo secondo un rapporto del 2020 del China Maritime Studies Institute presso l'US Naval War College.

Armi nucleari, Putin ha l'arsenale più grande al mondo. Anche Cina e India chiedono il cessate il fuoco in Ucraina