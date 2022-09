Genova, al via 62esimo Salone Nautico "sulla scia del futuro"

(Teleborsa) - Con il tradizionaleaccompagnato dall', sullo sfondo del passaggio del cacciatorpediniere della Marina Militare, Caio Duilio, si è ufficialmente aperta oggi, giovedì 22 settembre, la, che si svolgerà fino al 27 settembre negli spazi della Fiera.sono alcuni dei numeri della 62esima edizione che consolida numeri importanti per il settore:del, secondo le stime e undi imbarcazioni italiane nel mondo che da marzo 2021 ad aprile 2022, il massimo storico. E i cantieri hannoè il claim di questa edizione che è quellaha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi presentando l'evento. Gli spazi espositivi, oltre 200 mila metri quadrati, sono comunque aumentati complessivamente del 3,7% e in acqua del 5,2% .Un settore decisamente in salute, come confermapresidente di Confindustria nautica, parlando durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico internazionale di Genova. "La produzione è cresciuta del 31% toccando i 6 miliardi e 110 milioni con 27 mila addetti diretti. Gli addetti della produzione del 2021 sono aumentati del 10% e con la filiera raggiungono i 90 mila occupati" La nautica è dunque. Lo ha ricordato anche il sindaco di questa città che è parte della storia nautica d'Italia. Quando l'Italia è andata bene è perchè ha saputo aprirsi al mondo, andare per mare e guardare lungo sull'orizzonte. Credo sia esattamente quello che abbiamo fatto qui: se esiste un 'modello Genova', simboleggiato dal nuovo Ponte San Giorgio, esiste anche un 'modello Liguria' per come il Salone è cresciuto e ha saputo conquistarsi spazio negli ultimi anni", dice il presidente della Regione Ligurianel corso del suo intervento all'inaugurazione.All'inaugurazione sono intervenuti il ministro del: "Oggi la nautica italiana è leader nel design, nell'adattarsi alle nuove tecnologie. Se altri settori procedessero così saremmo contenti ma purtroppo non è cosi'. Oggi subiamo la rapida salita dei prezzi energetici e delle materie prime e le conseguenze della guerra in Ucraina. E' la tempesta perfetta". E con un proverbio cinese ha mandato un messaggio al futuro Governo:Il sindacoha anche annunciato un accordo conper confermare il Salone a Genova fino al 2034 ed ha sottolineato che con la realizzazione del Waterfront disegnato da Renzo Piano dal 2023 per la rassegnaNei giorni scorsiè arrivato anche ilnuova unità ammiraglia della flotta navale della, dopo il primo ciclo di missioni addestrative e operative lungo il perimetro costiero nazionale. Oggilla presenza delLa nuova piattaforma navale, prima unità della classe bandiera, è caratterizzata da innovative strumentazioni tecnologiche e da una propulsione. L' Osum, la più grande nave nella storia del Servizio Navale della Guardia di Finanza, prende il nome dal fiume albanese presso il quale le unità del Corpo sono state impegnate nel corso dei due conflitti mondiali. Realizzata in acciaio dal cantiere navale Vittoria di Adria (RO) ha una lunghezza di