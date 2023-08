Tumore terminale ma l'ospedale le disse: «Non ha nulla di cui preoccuparsi». La donna è morta a 37 anni

Le dicono che non «niente di cui preoccuparsi», ma poi scopre di avere un cancro terminale e muore. protagonista della terribile vicenda Katie Pritchard, 37 anni, mamma inglese: i medici avevanoinizialmente detto che i suoi sintomi potevano essere dovuti al «vaccino Covid-19», riferisce il South West News Service. In un primo momento, i medici avevano detto che il nodulo trovato non era preoccupante, e avevano addirittura suggerito che potesse avere un prolasso della vescica a causa dei due figli o addirittura un’infezione a trasmissione sessuale. «Quando sono andata dai medici per la prima volta con i miei sintomi, sapevo che qualcosa non andava», aveva raccontato Pritchard a SWNS a febbraio. «Ho dovuto insistere affinché l'infermiera mi esaminasse per la seconda volta durante il mio appuntamento e lei mi ha detto che non c'era nulla di cui preoccuparsi», aveva aggiunto. A Pritchard è stata poi diagnosticata la malattia nel gennaio 2022 dal suo ginecologo ed è morta il 17 giugno circondata da amici e familiari.

«Lo spazio che le è rimasto è insostituibile e il dolore di perdere la mia migliore amica e madre a causa dei miei due ragazzi a 37 anni è indescrivibile», ha scritto il marito di Pritchard, Tom Cronin, 35 anni, in un post su una pagina GoFundMe che avevano creato per le sue cure. Dopo la diagnosi iniziale, Pritchard è stata costretta ad aspettare tre mesi per iniziare il trattamento per il tumore alle ovaie.

Doctors said my wife had ‘nothing to worry about’ — she had terminal cancer https://t.co/j0Gt6Jox84 pic.twitter.com/Srv8a78z2V — New York Post (@nypost) August 24, 2023

La sua famiglia ha persino finanziato in crowdfunding oltre 25.000 dollari per farle provare l'immunoterapia Pembro, perché era stato detto loro che poteva essere "la sua unica speranza", ma nulla da fare. A maggio la famiglia di Pritchard l'aveva portata in un hospice.

Durante la sua malattia, Pritchard ha cercato di rimanere ottimista e si è persino sposata con il suo fidanzato di lunga data. I due si sono sposati a marzo, una giornata che Pritchard ha descritto come “perfetta”. Prima della sua morte, Pritchard ha esortato gli altri sull’importanza di vivere la vita al massimo. «Voglio dire alla gente quanto sia importante vivere la propria vita e vivere molte avventure. Spegni Netflix, esci e divertiti. Bisogna vivere per ora e non per il futuro».