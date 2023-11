Luna Piena del Castoro, quando vederla e qual è la posizione migliore per osservarla

Luna Piena del Castoro, detta anche Luna della Brina e Luna Gelida, ma anche Luna Bianca e Luna Oscura, a seconda del Continente che le rende omaggio: tutti con gli occhi in su per l’ultima Luna Piena prima del solstizio d’inverno. Spettacolo straordinario perché stasera e domani l’ultima luna piena d’autunno, la Luna del Castoro, sarà immersa nelle Pleaidi. E, tempo permettendo, sarà completamente visibile a occhio nudo, meglio se lontani da fonti di inquinamento luminoso.

Sciame meteorico delle Leonidi in arrivo: le stelle cadenti illuminano il cielo di novembre. Come e quando vederle al meglio

LE PLEIADI

Come spiega l’Uai (Unione astrofili italiani), la Luna si troverà nella costellazione del Toro, vicino alle Pleaidi (stasera alle 21 circa), una congiunzione facilmente riconoscibile senza nuvole.

LE DIGHE DEI RODITORI

Come tutte le lune piene, anche questo nome, Luna Piena del Castoro, arriva dalla tradizione dei nativi americani poiché il nostro satellite completamente visibile cadeva nel periodo in cui i roditori si preparano ad affrontare i rigori dell’inverno costruendo le loro dighe e immagazzinando scorte di cibo nelle loro tane. Ma anche quando i cacciatori sistemavano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno. Sempre presso la cultura nativo-americana, la Luna Piena di novembre è detta anche “Luna della Brina” e “Luna Gelida”, mentre è soprannominata “Luna Bianca” in Cina e “Luna Oscura” in ambito celtico. Questa luna piena, però, di solito arriva in un periodo che inizia ad essere particolarmente freddo nell’emisfero boreale (da qui anche il nome di Frosty Moon data da altre tribù di nativi americani), specialmente in alcune zone dell’entroterra, dove nacquero i nomi più famosi dei pleniluni.

LUNA DEL GELO

Nota anche come Luna piena di gelo o del lutto, quella di novembre viene associata spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all’inverno che incombe. È anche il momento per esprimere i propri desideri perché ci saranno le stelle cadenti: le Tauridi Sud saranno nella loro massima attività. Un momento in cui il tempo sembra sospeso tra due stagioni, ottimo per fermarsi a riflettere sulla propria vita, sulla volontà di attuare quel “cambiamento personale” da tempo solo immaginato e mai reso concreto.

GLI ASTRONOMI

Secondo gli astronomi, la Luna del Castoro è considerabile quasi come una “Super Luna”, in quanto prossima al perigeo, ovverosia il punto più vicino alla Terra: apparirà ai nostri occhi, dunque, più grande del normale. Una super luna piena che offre l’opportunità di prepararci per la crescita futura identificando le abitudini, le relazioni e le modalità di vita a cui siamo saldamente ancorati ma che non ci servono più. Questa fase lunare può dare la spinta necessaria a iniziare o modificare le parti stagnanti della nostra vita.