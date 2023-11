Missione Luna: il modulo italiano supera la fase Element Initiation

Giovedì 23 Novembre 2023, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 13:01

L'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ha registrato il superamento della prima fase del programma Artemis, in collaborazione con la NASA, relativa allo sviluppo del modulo abitabile per la superficie lunare chiamato Lunar Surface Multi-Purpose Habitation (MPH). Il modulo MPH è passato con alla fase di Mission Concept Review dopo aver avuto riscontri positivi nell'Element Initiation, promosso dalla NASA come elemento cruciale per il programma Artemis. Simone Illiano, Project Manager dell'ASI, sottolinea l'importanza dell'avvio del Contratto di fase A con TAS-I, annunciando la Mission Concept Review per l'inizio del 2024. Questo rappresenta un significativo passo avanti per l'Italia negli accordi Artemis, testimoniando il forte legame con gli Stati Uniti e la leadership nel settore degli elementi pressurizzati per lo spazio. Al momento, riporta astrospace.it, non sono ancora state comunicate date operative per il modulo MPH, saranno infatti necessarie almeno le prime due missioni Artemis con equipaggio, previste per il 2026 e il 2028.