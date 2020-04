Londra, due bambini di 1 e 3 anni pugnalati a morte in casa, è giallo

Orrore in una casa a Ilford, nella zona est di Londra, dove una bambina di un anno ed un bambino di tre sono stati pugnalati a morte. Sul luogo del crimine c'era anche un uomo, un quarantenne, ferito anche lui con un coltello. La polizia ha riferito che i tre non sono estranei, senza aggiungere dettagli. Lo riporta la Bbc. La polizia londinese ha avviato un'indagine per omicidio ma nessun altra persona è ricercata in relazione alla morte dei due bambini. Jas Athwal, il leader del Consiglio di Redbridge, ha twittato: «C'è stato un incidente a Ilford. Due bambini sono deceduti e un'indagine è in corso. I miei pensieri vanno alla famiglia delle vittime e alla comunità che stanno soffrendo per questa indicibile tragedia».

Ultimo aggiornamento: 10:57

