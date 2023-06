Kate Middleton, l'azienda di famiglia (fallita) ha un debito di 2 milioni. I guai della Party Pieces mettono in imbarazzo la principessa

Un debito che si aggira intorno ai 2,6 milioni di sterline e una schiera di creditori furiosi con la famiglia di Kate Middleton. La crisi dell'azienda “Party Pieces” di mamma Carole e papà Michael, venduta a un passo dal fallimento, imbarazza la principessa del Galles e la Corona inglese: i creditori della ditta specializzata in articoli per feste adesso rischiano di non rivedere nemmeno una sterlina e parlano di "tradimento" per il crollo inaspettato dell'azienda e i debiti record accumulati.

Il Daily Mail Online ha pubblicato un dossier dettagliato con le cifre da capogiro. I suoceri del principe William, futuro re d'Inghilterra hanno venduto la “Party Pieces” attraverso una procedura chiamata “pre-pack administration deal” che permette a un’impresa insolvente di vendere e, solo in una fase successiva, di nominare gli amministratori. Ad acquistare la ditta è stato James Sinclair, ceo di “Partyman”, società già proprietaria di altre realtà legate proprio al mondo dell'intrattenimento ma la cifra sborsata per la ditta Middleton non è stata rivelata.

Il dossier con i debiti

Adesso l'unica cosa che appare certa, leggendo il rapporto stilato dagli amministratori, è che sarebbe "altamente improbabile" che i creditori vengano rimborsati.

La lista dei debiti accumulati è lunghissima: la cifra record sarebbe quella sui prestiti non garantiti, circa 1,4 milioni di sterline; poi 218.749 sterline alla banca “RBS” per un prestito dovuto all'interruzione dell'attività durante il lockdown per il coronavirus; infine altre 456.008 sterline.

Negli ultimi 36 anni gli addobbi e le decorazioni per feste avevano reso milionari i coniugi Middleton tanto da poter mandare i figli, Kate, Pippa e James nei college più esclusivi del Regno Unito. Tutto è andato a gonfie vele fino alla pandemia di Covid che ha vietato feste e assembramenti. A dare il colpo di grazia all'azienda, nata nel 1987, sarebbe stato proprio il lockdown: «Le entrate sono diminuite da 4,5 milioni di sterline a 3,2 milioni di sterline tra il 2021 e il 2022 - si legge nel rapporto pubblicato dal Daily Mail Online - con la società che ha registrato una perdita di 900.000 sterline».

Creditori «traditi» sul piede di guerra

Nella relazione degli amministratori si legge: «Sulla base delle stime attuali, non è certo se ci saranno fondi disponibili per consentire una distribuzione ai creditori privilegiati». Un'amara verità che ha scatenato le ire dei creditori della famiglia Middleton che, oggi, si sentono «traditi» dai suoceri del principe William. Tra i più arrabbiati c'è Lord Iliffe, il proprietario della tenuta nel Berkshire, la sede dove l'azienda ha fatto le sue fortune per decenni. Con un debito pari a 57.480 sterline, la tenuta ora deve affrontare quelle che il suo agente, James Hole, descrive come «una grave conseguenza finanziaria». «Siamo rimasti stupiti - ha dichiarato al Daily Mail Online - dalla quantità di debiti accumulati».

Un altro creditore ha raccontato che dopo lunghe discussioni con i rappresentanti della «Party Pieces» non ci sarebbe alcuna speranza di rivedere i soldi. «Gli importi fanno impallidire, non è solo il prestito per l'interruzione dell'attività a causa del coronavirus, c'è l'Iva e tantissime altre cose rimaste insolute» ha spiegato l'ex partner commerciale dell'azienda. «Sultani Gas», la società nel Kent che ha fornito a Party Pieces l'elio per i palloncini, gadget più venduto, è sconvolta. «Quello che mi ha ferito di più - ha confessato uno dei portavoce - è che mi fidavo di lei come suocera del futuro re e invece mi ha tradito. È inaccettabile».