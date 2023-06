William e Kate rinunciano alla tata per i loro figli: la decisione che condizionerà la loro vita

Giovedì 8 Giugno 2023, 10:47

Kate Middleton e William hanno deciso di mettere la famiglia al primo posto, chiedendo la fine dei "lunghi tour reali" che li avrebbero tenuti lontani dai figli e costretti ad ingaggiare una tata. Secondo una fonte reale, i duchi di Cambridge intendono dedicare più tempo ai loro tre bambini, George, Charlotte e Louis, rinunciando agli impegni che li avrebbero portati lontano da casa per lunghi periodi di tempo. Jennie Bond, esperta di questioni reali, ha sottolineato che i giorni in cui i bambini venivano affidati alle cure delle tate durante i lunghi tour sono finiti per William e Kate. La coppia reale, estremamente popolare sia in patria che all'estero, vuole essere presente nella vita dei propri figli mentre crescono.

William infastidito da Kate, il gesto del principe verso la moglie al matrimonio dei reali di Giordania

La decisione di non lasciare i bambini alla tata durante i lunghi tour avrà sicuramente un impatto significativo sulla loro vita, ed è un segno del loro impegno come genitori e della volontà di bilanciare i doveri reali con le esigenze familiari.

Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- William e Kate, problemi sotto le lenzuola? Lei non vuole farlo e lui la tradisce