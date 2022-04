Ivan Vavassori, il papà: «Sta in ospedale, è vivo». Ma la Procura apre un'inchiesta sulla sua missione in Ucraina

Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore che combatte al fianco dell'esercito ucraino, «è vivo, è in ospedale», dove da quanto si apprende è ricoverato con la febbre alta. È il messaggio che il padre l'imprenditore Pietro Vavassori, ha indirizzato al Tg1. L'uomo non ha potuto parlare col figlio ma si è scambiato alcuni messaggi. Ieri si è temuto che il 30enne, figlio adottivo di Alessandra Sgarella, sequestrata dalla 'ndrangheta, fosse morto in uno degli attacchi russi sferrati sulla città di Mariupol.

Il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, ha intanto aperto un'inchiesta conoscitiva, quindi senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, a fianco dell'esercito di Kiev. Dopo che per un giorno non si sono avute notizie del giovane, e si era temuto per la sua morte, ieri sera è arrivato sui social un aggiornamento con sui si rassicurava che è sopravvissuto con tutta il suo gruppo all'attacco russo a Mariupol.