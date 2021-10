La Corea del Nord, in grave crisi alimentare, chiede letteralmente ai cittadini di «mangiare meno»

Giovedì 28 Ottobre 2021, 19:29

La Corea del Nord dall'inizio della pandemia Covid (quindi da inizio 2020) ha chiuso le frontiere e vietato tutte le importazioni di merci dalla Cina, ma oggi si trova alle prese con una grave carenza di generi alimentari. Le autorità hanno avvertito la popolazione di prepararsi a una situazione economica peggiore di Arduous March, il nome coreano della carestia 1994-1998 che secondo varie stime uccise milioni di persone.

APPROFONDIMENTI PAKISTAN Morto di Covid il papà della bomba atomica in Pakistan:... MONDO Corea del Nord, lanciato un nuovo missile in mare CINA Cina, tifone Chanthu, allarme rosso: evacuate da Shanghai... MOSCA Putin in quarantena, casi di Covid tra i membri del suo entourage

Viaggi a Natale, dove si potrà andare? Da Londra alla montagna (e alle Maldive) regole e restrizioni

Emergenza cibo sino al 2025

Radio Free Asia (RFA) ha contattato fonti anonime in Corea del Nord che parlano di “grave emergenza”. «Le autorità hanno comunicato che la possibilità di riaprire le dogane tra Corea del Nord e Cina prima del 2025 era molto ridotta. Ma la situazione alimentare già in questo momento - sottolineano le fonti citate dal britannico Express - è un'emergenza e le persone stanno lottando con la carestia. Quando Kim Jong Un dice che i coreani devono consumare meno cibo fino al 2025 questi non fanno altro che provare una grande disperazione. Alcuni dei residenti dicono che la situazione in questo momento è così grave che non sanno nemmeno se potranno sopravvivere al prossimo inverno».

La zanzara coreana dilaga nel Nord Italia: non teme il freddo (e potrebbe veicolare malattie)

Un altro residente di Hoeyrong, città di confine nord-orientale di 150.000 persone, afferma anche che i nordcoreani nutrono sospetti su Kim Jung Un riguardo alla pandemia: «I coreani stanno già lottando per tirare avanti, hanno già stretto la cinghia il più possibile e si risentono per le richieste irrealistiche delle autorità, chiedendosi quanto più forte potrebbero stringere la cinghia». Uno dei messaggi chiave del leader Kim Jong Un all'ottavo congresso del Partito dei lavoratori a gennaio era che il paese avrebbe ridotto la dipendenza dalle importazioni. La Nord Corea sta anche subendo sanzioni internazionali derivanti dal suo programma nucleare.