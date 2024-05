Lunedì 27 Maggio 2024, 11:26

La Russia ha iniziato esercitazioni nucleari con armi tattiche non lontano dal confine con l'Ucraina. La Francia ha effettuato il primo test di un missile aggiornato con capacità nucleare. A questo punto ci si chiede: quanto dovrebbe essere preoccupato il mondo dallo spettro di una terza guerra mondiale combattuta con l'atomica? Quanto è probabile uno scenario del genere?

All'inizio di questo mese, il Ministero della Difesa russo ha annunciato l'intenzione di effettuare una serie di esercitazioni nel distretto militare meridionale, al confine con l'Ucraina. Le manovre, ha affermato il ministero, erano una risposta a «dichiarazioni provocatorie e minacce da parte di alcuni funzionari occidentali» e includerebbero «un lavoro pratico per preparare e utilizzare armi nucleari tattiche». Secondo gli esperti a differenza delle armi nucleari strategiche, che sono così potenti che la loro produzione è strettamente controllata da vari accordi internazionali, le armi nucleari tattiche hanno una portata più breve e sono molto meno potenti, e sono progettate per essere utilizzate in teatro con le forze alleate nelle immediate vicinanze. «Non esiste una linea chiara tra armi nucleari strategiche e tattiche», ha detto a Novaya Europe Pavel Podvig, ricercatore presso l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo. In generale, i missili balistici intercontinentali, i missili balistici lanciati da sottomarini e i bombardieri a lungo raggio sono considerati armi nucleari strategiche, mentre tutte le altre armi nucleari sono definite tattiche.

Le minacce

«Il primo e più importante compito di qualsiasi arma nucleare è quello di intimidire il nemico», ha detto l’esperto militare David Sharp a Novaya Europe, aggiungendo che la Russia utilizza da tempo l’intimidazione come forma di guerra in Ucraina. I timori occidentali di un’escalation della guerra hanno portato l’Occidente sia a limitare la gamma di armi che è pronto a fornire a Kiev, sia a vietare del tutto alle forze armate ucraine di schierare determinate armi contro la Russia.

Nonostante le ripetute minacce implicite ed esplicite di Mosca di utilizzare armi nucleari in Ucraina, Sharp ritiene che uno scenario del genere sia improbabile. «Il governo russo dovrebbe impazzire completamente o ritrovarsi in una situazione assolutamente catastrofica in cui le orribili conseguenze di questo passo sembrerebbero meno pericolose per Putin rispetto alle altre minacce che incombono su di lui». Secondo Pavel Luzin, ricercatore senior presso il Center for European Policy Analysis, negli ultimi 10 anni la Russia ha condotto varie esercitazioni militari che includevano l’uso di armi nucleari tattiche. «In parole povere, le armi nucleari tattiche sono progettate per intimidire e demoralizzare coloro che la Russia considera suoi nemici esterni», ha detto Luzin. Forse non sorprende che molti paesi abbiano reagito in modo molto negativo al ricatto nucleare russo, che è stato denunciato non solo dall’Occidente, ma anche dai potenti alleati di Mosca, India e Cina, i quali hanno entrambi ritenuto inaccettabile la minaccia nucleare della Russia.

Parziale dietrofront

Questa critica da parte dei partnerdel paese ha portato i politici russi a ritrattare i commenti, sottolineando che la Russia utilizzerebbe armi nucleari solo se l’aggressione militare da parte di un nemico minacciasse la sua stessa esistenza. Tuttavia, tale assicurazione contraddice probabilmente le narrazioni propagandistiche russe che sono state diffuse dall’inizio della guerra in Ucraina. «La Russia ha detto fin dal primo giorno che sarebbero state prese le misure più severe contro chiunque tentasse di ostacolarla», ha detto Podvig, sottolineando che se le truppe Nato entrassero in guerra in Ucraina, potrebbero diventare obiettivi per le armi nucleari tattiche russe. In effetti, le intimidazioni russe potrebbero aver già avuto effetto, se si considera la decisione della Germania all’inizio di quest’anno di non fornire missili Taurus all’Ucraina.

Improbabile ma non impossibile

Secondo Podvig, prima di qualsiasi dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in uno scenario di battaglia, queste verrebbero testate come dimostrazione di forza. Già questo rappresenterebbe una nuova forma di ricatto nucleare e una significativa escalation da parte della Russia, poiché dal 1996 non sono stati condotti test del genere, ha aggiunto Podvig. Sharp ritiene che sia possibile che la Russia faccia esplodere una bomba con una testata nucleare tattica sulle acque territoriali ucraine nel Mar Nero, come mezzo per dimostrare quanto sia seria la sua politica del rischio calcolato nucleare.

Per quanto improbabile possa essere, se la Russia decidesse di colpire la stessa Ucraina con armi nucleari tattiche, ciò significherebbe potenzialmente la distruzione di una percentuale significativa di manodopera, strutture militari e hardware ucraini, ha aggiunto Sharp, il che avrebbe un enorme effetto psicologico sul paese. spingendo inevitabilmente Kiev a cambiare strategia nella guerra. «La probabilità che la Russia utilizzi armi nucleari tattiche non è zero», concorda Luzin, ma è sicuro che «non vale la pena farsi prendere dal panico per il momento».