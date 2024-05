Trump e il processo per i soldi alla pornostar: «Oggi è un giorno pericoloso per l'America»

«Oggi è un giorno pericoloso per l'America». Lo ha scritto Donald Trump prima di entrare in tribunale per le argomentazioni finali del processo a suo carico a New York.

Entra intanto nelle fase finale il processo a New York contro Donald Trump per i soldi versati alla porno diva Stormy Daniels. Da domani iniziano infatti le arringhe finali, prima quella della difesa e poi quella dei procuratori dell'accusa che dovranno convincere la giuria che l'ex presidente è colpevole dei 34 capi di imputazione contestati per aver falsificato dichiarazioni finanziarie, e violato la legge elettorale, per coprire i 130mila dollari pagati nel 2016 dal suo allora avvocato Michael Cohen per pagare il silenzio di Daniels sul rapporto sessuale avuto con il tycoon. Le arringhe arrivano dopo dopo quattro settimane di processo, 20 testimoni, con l'attenzione maggiore rivolta alle testimonianze di Daniels e Cohen, principali accusatori di Trump, in particolare per i dettagli scabrosi rivelati dalla donna riguardo il suo incontro con Trump, contestati dalla difesa come non rilevanti. Nei 'closing arguments' si ritiene che la difesa continuerà a martellare su questo, come sulla inattendibilità come teste sia di Daniels che, in particolare, di Cohen, che è stato condannato per diversi crimini, tra i quali falsa testimonianza sempre in collegamento con questa vicenda Secondo gli esperti legali citati dalla Cnn, i procuratori invece avranno il compito durante l'arringa finale di cucire insieme tutti i pezzi, per dimostrare che anche gli elementi che la difesa ha contestato come non attinenti al caso, puntano alla colpevolezza di Trump.