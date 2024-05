Ucraina, Paesi baltici pronti a inviare truppe senza il consenso Nato: la minaccia di un'escalation

La scorsa settimana i parlamentari degli stati baltici hanno avvertito i funzionari tedeschi che i loro governi sarebbero pronti a inviare truppe in Ucraina. A riportare la notizie diffusa da “Der Spiegel” è stato il sito Usa “Business Insider”. Il quotidiano tedesco aveva riferito domenica che i funzionari baltici hanno lanciato l'avvertimento durante un colloquio con i rappresentanti di Berlino alla conferenza Lennart Meri a Tallinn, in Estonia. Der Spiegel non ha nominato nessuno dei funzionari né ha identificato quali paesi rappresentassero, ma ha affermato che hanno sollevato preoccupazioni sull'attuale politica del cancelliere tedesco Olaf Scholz nei confronti della guerra in Ucraina. Scholz ha negato all’Ucraina il permesso di utilizzare armi fornite dalla Germania negli attacchi sul suolo russo, in linea con la posizione di Washington, e di non consentire a Kiev di utilizzare armi donate per attacchi oltre i confini dell’Ucraina.

LA PREOCCUPAZIONE

Secondo “Der Spiegel” i funzionari baltici hanno manifestato la propria preoccupazione in merito al fatto che tali politiche potessero consentire alla Russia di prendere il sopravvento in Ucraina.

Hanno affermato che, se Mosca guadagnasse terreno significativo nell’Ucraina orientale, i loro governi e la Polonia potrebbero spostare truppe nella zona di conflitto anche prima che la Russia schierasse i suoi soldati sui loro confini. La tesi dei funzionari, ha riferito Der Spiegel, è che trattare Mosca con moderazione potrebbe rivelarsi controproducente e creare invece un’escalation. Come l’Ucraina, gli stati baltici – Estonia, Lettonia e Lituania – facevano precedentemente parte dell’Unione Sovietica. E sono stati i membri della Nato più espliciti nello spingere il resto dell'alleanza a intensificare il sostegno a Kiev, temendo che il presidente russo Vladimir Putin potesse cercare di continuare la sua conquista, dopo la sconfitta dell'Ucraina. E così, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, hanno ripetutamente lasciato intendere che non escludono l'invio di truppe Nato in Ucraina.

IL SUPPORTO

I funzionari estoni hanno recentemente segnalato la possibilità di schierare le proprie truppe per ricoprire ruoli non combattenti e consentire agli ucraini di combattere in prima linea. Si teme che tali azioni possano rapidamente far degenerare il conflitto in una guerra diretta tra Nato e Russia. Un portavoce del ministero della difesa estone ha detto a “Business Insider” che il paese non sta discutendo di schierare truppe in Ucraina per ruoli di combattimento attivo. «Oggi i ministri della difesa dell'Unione europea discuteranno dell'ampliamento della missione di addestramento dell'Unione europea Eumam, che finora ha addestrato i combattenti ucraini sul territorio dell'Unione europea», ha detto il portavoce riferendosi alla missione di assistenza militare dell'Unione europea in sostegno dell'Ucraina. «La discussione si concentrerà soprattutto sulla quantità di personale da formare. Tuttavia potrebbe toccare anche il luogo della formazione». Contattato da Business Insider, il portavoce del ministero della Difesa nazionale polacco ha dichiarato: «Non stiamo considerando l'idea di inviare soldati polacchi in Ucraina, quindi è difficile per noi commentare i resoconti dei media».

LE PREOCCUPAZIONI

Le preoccupazioni riportate da Der Spiegel sono arrivate dopo che la Russia ha lanciato un nuovo assalto nel nord-est dell'Ucraina, colpendo la città di Kharkiv e catturando diversi insediamenti nella regione circostante. Gli osservatori militari sostengono che il Cremlino non può prendere Kharkiv con le risorse che ha dispiegato lì finora, ma la Russia ha bombardato la città e causato vittime civili. Sul fronte principale a est, l’Ucraina ha lottato per mesi per frenare l’avanzata russa, dopo che le sue forniture dagli Stati Uniti hanno cominciato a diminuire. Gli aiuti sono ripresi dopo mesi di stallo del Congresso, ma Kiev afferma che le attrezzature occidentali spesso arrivano troppo tardi per cambiare le sorti della guerra, perché le condizioni continuano a cambiare. Nel frattempo, la scorsa settimana, ha suscitato allarme una bozza di proposta del ministero della Difesa russo per modificare i suoi confini marittimi con Finlandia e Lituania nel gennaio 2025.

LA BOZZA

La bozza è stata caricata martedì nel registro delle leggi russe, ma è stata successivamente rimossa. Giovedì scorso, i funzionari di Tallinn hanno affermato che Mosca ha rimosso 24 delle 50 boe che segnano i confini della Russia con l'Estonia sul fiume Narva. I funzionari hanno detto che la Russia ha contestato la posizione delle boe. Domenica, sei nazioni della Nato – Norvegia, Polonia, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania – hanno dichiarato che costruiranno un “muro di droni” unificato con veicoli aerei senza pilota e tecnologie più avanzate per rafforzare i loro confini. Le loro preoccupazioni non riguardano solo un’invasione russa su vasta scala. La Finlandia, ad esempio, ha affermato che la Russia ha cercato di sopraffare i funzionari di frontiera finlandesi con ondate di migranti che cercavano di entrare nel Paese. Norvegia, Finlandia, Estonia e Lettonia condividono i confini terrestri con la Russia continentale, mentre Polonia e Lituania condividono i confini terrestri con la Bielorussia, stretto alleato del Cremlino.