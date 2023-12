Guerra Israele, rispunta Sinwar: «Hamas non si sottometterà mai». Gaza, raid su un campo profughi: 70 morti

Aggiornamenti in evidenza

Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia. Il ministero ha affermato che l'attacco israeliano ha distrutto almeno tre case nel campo. Il portavoce del ministero, Ashraf al-Qudra, ha spiegato che il raid ha distrutto un «isolato residenziale» e che il «bilancio probabilmente aumenterà» dato il gran numero di famiglie che risiedono lì. In un altro episodio, il ministero ha detto che 10 membri di una famiglia sono stati uccisi in un raid nel campo di Jabalia.

Intanto i corpi di cinque ostaggi - recuperati dalle forze israeliane nelle ultime due settimane a Gaza - erano stati nascosti all'interno di una rete di tunnel scavati da Hamas sotto al campo profughi di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza.