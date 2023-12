Razi Moussavi, chi era il generale iraniano ucciso in Siria. Teheran minaccia Israele: «Ora pagherà». Il rischio escalation

Un generale delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano, è stato ucciso in Siria in un attacco vicino a Damasco attribuito a Israele, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Il generale Razi Moussavi, uno dei consiglieri più esperti dei Guardiani in Siria, è stato ucciso in un «attacco del regime sionista poche ore fa» nel quartiere di Sayyida Zeinab, a sud di Damasco, ha riferito l'Irna.

