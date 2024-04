Israele attacca l'Iran: colpita una base militare vicino Esfahan. Gli Usa: «Avvisati, ma da noi nessun ok». Teheran: siti nucleari al sicuro. Tel Aviv: segnale che possiamo colpire

Israele, contrattacco contro l'Iran, le notizie di oggi 19 aprile. Tre funzionari iraniani hanno confermato che un attacco ha colpito una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell'Iran centrale, ma non hanno detto quale Paese abbia organizzato il raid. Lo riferisce il New York Times. La base ospita da tempo la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della rivoluzione islamica del 1979. Nella zona di Esfahan ci sono anche siti associati al programma nucleare iraniano, compreso il sito sotterraneo di arricchimento di Natanz, che è stato ripetutamente preso di mira da sospetti attacchi di sabotaggio israeliani. Tuttavia, la televisione di stato iraniana ha descritto tutti i siti della zona come «completamente sicuri». Attacchi anche nel sud della Siria. Teheran assicura: siti nucleari al sicuro

