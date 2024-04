Guerra Medio Oriente, Turchia: «Hamas deporrà le armi con riconoscimento Palestina»

Secondo la Turchia, Hamas deporrà le armi nel caso venga riconosciuta la Palestina. «Nei negoziati politici che abbiamo tenuto per anni con Hamas, mi hanno detto che accettavano la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967 e che, una volta fondato lo Stato palestinese, Hamas non avrebbe più avuto bisogno di un braccio armato e che avrebbe continuato come partito politico», ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a Doha, come riporta Ntv, dopo avere incontrato il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, atteso sabato in Turchia per un incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan. Secondo un alto funzionario di Hamas, Mousa Abu Marzouk, il gruppo dunque non si sarebbe ritirato dai colloqui e non «si è ancora raggiunta una situazione di stallo».

L'allarme dell'Onu

Il Medioriente è «sull'orlo di un conflitto regionale su vasta scala».