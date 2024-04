Israele, attacco "moscio" contro l'Iran? Ian Bremmer: «In realtà l'operazione a Isfahan è una de-escalation»

E se l'attacco di stanotte di Israele a Isfahan fosse in realtà una de-escalation? La risposta alla pioggia di droni e missili che si è scatenata sabato notte è stata sferrata da Israele stanotte intorno alle 4.30. L'Iran parla di un attacco con piccoli droni. La città colpita è inserita nel programma di ricerca atomica iraniano. Non sembra però l'inferno che di temeva all'inizio di questa settimana, all'indomani dell'operazione iraniana. Ecco perché gli analisti parlano stamattina di una fase in cui le tensioni in realtà potrebbero cominciare ad allentarsi.

«L'attacco israeliano contro l'Iran è un allentamento dell'escalation. Dovevano fare qualcosa ma l'azione è limitata rispetto all'attacco su Damasco che ha fatto precipitare la crisi». Lo scrive su X Ian Bremmer, analista fondatore di Eurasia Group, società di consulenza sui rischi geopolitici.

israeli strike against iran is deescalatory.



had to take some sort of action.



restrained compared to attacks on damascus that precipitated the crisis.

— ian bremmer (@ianbremmer) April 19, 2024