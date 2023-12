Chloe Stott, influencer del beauty, e il marito morti in un tragico incidente: lei era in dolce attesa

Un tragico incidente che è costato la vita a una influencer 24 enne in attesa di un figlio e al marito, morto dopo alcuni giorni di agonia. Chloe Stott, 24 anni, e il compagno Parker stavano guidando in Arizona per sorprendere le loro famiglie con la notizia della gravidanza quando la tragedia li ha colpiti sull'autostrada 93 vicino a Wickenburg, nella contea di Maricopa, mercoledì sera. L'influencer è morta sul colpo. Parker è stato trasportato d'urgenza al Centro per le ustioni dell'Arizona in condizioni critiche e ha dovuto subire tre interventi chirurgici, compresa l'amputazione di una gamba.

Emanuela Perinetti morta a 34 anni, oggi i funerali

L'annuncio della famiglia

I familiari hanno confermato il giorno prima della vigilia di Natale la morte in ospedale. «È la persona più forte e ha lottato così duramente.

Alle 18:47, Parker ha raggiunto in Paradiso la sua dolce amata Chloe e il loro bambino». Quella del giovane è stata una vera e propria agonia. «Parker è stato sottoposto al terzo intervento chirurgico per pulire le ustioni, nonché iniziare con l'innesto cutaneo per la sua gamba - hanno riferito fonti della famiglia - alla fine dell'intervento, i chirurghi hanno comunicato che le lesioni di Parker erano ancora più estese di quanto fossimo già consapevoli e le prospettive erano estremamente cupe. Qualche ora dopo, abbiamo ricevuto l'aggiornamento che i parametri vitali di Parker stavano diminuendo e stava peggiorando rapidamente. Ci siamo radunati intorno a lui come famiglia, lo abbiamo baciato, abbracciato, tenuto la sua mano, gli abbiamo detto quanto lo amavamo e quanto fossimo orgogliosi di lui».

Travolto e ucciso a Roma, Marcello Grossi muore a 74 anni mentre attraversa con la moglie sulle strisce

La dinamica dell'incidente

La polizia ha dichiarato venerdì che l'incidente è avvenuto alle 20:18 di mercoledì quando il pick-up Toyota Tundra bianco della coppia non è riuscito a completare un sorpasso e ha colpito frontalmente un camion Volvo commerciale bianco. Il conducente del Volvo è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Chloe Stott era la fondatrice e amministratore delegato del Clover Skin Bar a Lindon, nello Utah, a circa 40 minuti a sud di Salt Lake City. Attivissima nel settore del beauty. ha creato Clover Skin Bar nel 2022 e hanno assunto un team di estetiste specializzate. In un post su Instagram giovedì, Clover Skin Bar ha annunciato che la medical spa resterà chiusa per una settimana.