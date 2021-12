Ictus in carcere per Assange, la compagna: «Liberatelo adesso»

Malore per Julian Assange in carcere. Assange ha avuto un mini ictus provocato dall'ansia per il suo futuro. Lo ha denunciato la compagna Stella Moris, madre dei suoi due figli. «Julian ha avuto un ictus il primo giorno dell'appello davanti all'Alta corte il 27 ottobre. Deve essere scarcerato. Adesso», ha scritto Moris su Twitter.

Julian Assange's Fiancee Stella Moris: “This goes to the fundamentals of press freedom and democracy, we will fight - this is an abusive, vindictive prosecution" @stellamoris1 #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/tWGJTjWavO

— WikiLeaks (@wikileaks) December 12, 2021