Ibiza, la camera d'hotel gratis (che fa discutere). «Alcuni la prenotano e quando la vedono impazziscono»

La stanza d'albergo più economica della Spagna? Si trova ad Ibiza ed è completamente gratis. La soluzione è offerta dal Paradiso Art Hotel, che mette a disposizione dei suoi clienti una stanza matrimoniale dove poter alloggiare senza pagare per una notte. Ma rinunciando del tutto alla privacy. La camera infatti è posizionata nella hall dell'hotel. Le pareti sono fatte di vetro e gli ospiti possono essere visti da chiunque passi di lì. Si chiama ‘Zero Suite’ e, come si legge sul sito della struttura si tratta di «una stanza a vetri nel mezzo della hall del Paradiso Art Hotel dove potrete trascorrere una notte gratis». La camera è disponibile anche per «per performance, dirette radio o dj set. Le possibilità sono infinite: tutto ciò che dovrete fare è essere al centro dell’attenzione. Non adatta agli amanti della tappezzeria sulle pareti».

Paga 200 sterline in più per l'affitto della roulotte, si vendica e la distrugge. Il proprietario: «Un incubo»

La stanza

Le immagini della stanza, disponibile dallo scorso aprile, sono diventate subito virali sui social dopo il video postato dall'influencer Olympia Anley. In poche ore il filmanto ha superato i 10 milioni di contatti. «Mi sono fatta un sacco di nuovi amici stanotte», ha scritto Anley dopo aver provato questa strana esperienza.

Tra i tanti commenti, la domanda più frequente è stata: ma il bagno? E Olympia allora ha mostrato il bagno precisando che alemno quello è dotato di «pareti opache».

Le critiche

Non sono mancate le critiche. Alcuni hanno definito la stanza come “il loro peggior incubo”; un altro si è chiesto del perché l'albergo avesse voluto proporre una cosa così estrema, altri hanno sottolineato che far leva sulle disponibilità economiche dei clienti è di pessimo gusto. Va precisato, ovviamente, che l’hotel offre anche stanze normali che arrivano fino alla suite ‘Gioielli della Corona’, munita di un balcone e una cucina autonoma (con un costo anche elevato).