Paga 200 sterline in più per l'affitto della roulotte, si vendica e la distrugge. Il proprietario: «Un incubo» "Ha prenotato tramite una società di terze parti. Ci ha inviato un messaggio privato [a metà della vacanza] dicendo che avrebbe potuto pagare £ 200 in meno altrove", spiega il titolare