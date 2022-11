Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Mosca ordina la ritirata da Kherson. Usa: «Uccisi o feriti 100mila soldati russi»

Aggiornamenti in evidenza

Guerra in Ucraina, le notizie del 10 novembre. I russi si sono ritirati da Kherson, nel sud del Paese, facendo saltare in aria cinque ponti per coprirsi. La decisione è stata avallata dal ministro della Difesa Shoigu che ha approvato la proposta di spostare le truppe sulla riva sinistra del Dnepr perché, riferisce l'agenzia Interfax, sulla riva destra le forze russe rischiavano un isolamento e i civili erano a rischio per i bombardamenti ucraini. Intanto più di 100mila soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina: lo ha detto il capo di Stato maggiore americano, il generale Mark Milley, aggiungendo che le perdite sono probabilmente dello stesso ordine anche da parte ucraina. Il presidente russo, Vladimir Putin, non parteciperà al summit del G20 che si svolgerà a Bali la prossima settimana. Al suo posto andrà il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.