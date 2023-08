Guerra Ucraina, le notizie. L'India invita Putin al G20, ma esclude Kiev. Crollo del rublo, Mosca alza i tassi al 12%

Aggiornamenti in evidenza

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 16 agosto. La posizione della Nato sul sostegno a sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina «è chiara e non è cambiata», afferma un portavoce dell'Alleanza atlantica dopo le polemiche per le parole di Jenssen secondo cui «una soluzione» per l'adesione di Kiev alla Nato potrebbe essere cedere territori alla Russia. L'India ha scelto di invitare Mosca ma non l' Ucraina al vertice del G20 del prossimo mese. La Banca centrale russa alza il tasso di riferimento al 12%, dopo il crollo del rublo.