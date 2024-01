Guerra Mar Rosso, Iran: «Condanniamo gli attacchi di Usa e Gb nello Yemen». Hamas: «Ci saranno conseguenze»

Guerra nel Mar Rosso. Il portavoce del ministero degli Esteri dell'Iran, Nasser Kanani, ha «fermamente condannato gli attacchi di Usa e Gran Bretagna contro varie città in Yemen, ritenendoli un'azione arbitraria, una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dello Yemen e una violazione del diritto e dei regolamenti internazionali». Come riferisce il ministero degli Esteri di Teheran su X, Kanani ha affermato che «l'unico risultato degli attacchi sarà creare instabilità nella regione». Collegando i raid al sostegno degli Usa per Israele, il funzionario ha chiesto alla comunità internazionale di «impedire che la guerra si allarghi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA