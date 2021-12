Frozen, doppiatrice morta in circostanze misteriose: aveva 35 anni

Era nota in tutto il Giappone per aver animato la voce di 'Anna' di Frozen, ma anche tanti film d'animazione oltre aver preso parte in alcune pellicole come attrice. È morta improvvisamente lo scorso sabato sera, nella sua camera d'albergo, Sayaka Kanda. Il suo corpo è stato ritrovato nel terrazzino esterno della sua stanza al 14esimo piano di un noto hotel di Tokio. La donna aveva 35 anni era figlia dell'attore giapponese Masaki Kanda e della cantante nipponica Seiko Matsuda.

La vicenda

I medici accorsi nella camera d'albergo dove si trovava la doppiatrice ne hanno solo potuto certificare la morte. Totalmente ignote al momento le cause. Due giorni fa la doppiatrice avrebbe dovuto partecipare all'esibizione del musical "My Fair Lady" in un teatro della città di Sapporo, nel nord del Giappone, sabato pomeriggio. La donna però non si sarebbe presentata all'appuntamento, sebbene il giorno prima fosse presente alle prove.

La reazione della doppiatrice di Elsa

Takako Matsu, la doppiatrice che ha animato con la sua voce 'Elsa' di Frozen, ha detto sull'account Twitter ufficiale della Disney di essere rimasta «completamente scioccata» dell'accaduto. «Il tempo che abbiamo trascorso insieme è un tesoro dal valore inestimabile per me», ha proseguito Matsu.

Gli investigatori della polizia stanno proseguendo le indagini sulla scomparsa improvvisa della giovane doppiatrice, ma al momento avrebbero deciso piste da seguire.

