Una nuova eroina Disney: a marzo arriva Raya e cerca l'ultimo drago per salvare il mondo

Come Mulan e più di Elsa. La Disney nel suo cinquantonevesimo classico continua ad avere al centro della scena una ragazza, un nuova eroina, caparbia e coraggiosa, forte e chiamata salvare il suo mondo a colpi di arti marziali, ma anche con una spada magica e un drago azzurro. Sono questi gli ingredienti di “Raya e l'ultimo drago“, ambientato nel mondo magico di Kumandra, Paese del Grande Oriente, dove si snoda l'epopea fantasy della protagonista con colpi di scena a ripezione, tante emozioni e risate. In un tempo ormai remoto umani e draghi vivevano insieme in armonia, ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Cinquecento anni dopo l'umanità è ancora divisa e quella stessa forza malvagia è tornata: la giovane e coraggiosa Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Una favola, anche per i grandi. Il film uscirà a marzo, probabilmente se i cinema saranno ancora chiusi, sulla piattaforma Disney Plus. I registi sono Tom Hall (Big Hero 6, ma anche nel team creativo di Zootropolis e Oceania). e Carlos López Estrada (Blindspotting) . Nella versione italiana del film, il cast di voci include l’attrice Luisa Ranieri (Virana), l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l’attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l’attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya).Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

